◆高円宮杯U―18プレミアリーグ西地区第21節アビスパ福岡U―182―0帝京長岡高（6日、福岡フットボールセンター）J1アビスパ福岡のU―18（18歳以下）がリーグ4連勝を飾った。8勝1分け12敗で勝ち点25として9位以上を確定させ、最終節を残してプレミア残留を決めた。攻撃の要を担い、4月にプロ契約を結んだ元U―17（17歳以下）日本代表のMF武本匠平は「全員で1年間積み上げてきた結果を出せた。残留を決められてうれしい」