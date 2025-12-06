◇フィギュアスケート グランプリファイナル(6日、名古屋・IGアリーナ)フィギュアスケートのグランプリファイナルは6日、男子フリーが行われ、アメリカのイリア・マリニン選手がショート3位から大逆転で優勝。鍵山優真選手と佐藤駿選手が表彰台に立ちました。ショート3位に終わったマリニン選手は、4回転半ジャンプ(クワッドアクセル)を成功させるなど、6種類7本の4回転ジャンプを全て成功。衝撃演技で238.24点をたたき出し、計332