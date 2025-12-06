「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）男子フリーが行われ、北京五輪銀メダリストで、ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝はフリーは４位の１９３・６４点、今季ベストの合計３０２・４１点で２年連続の銀メダルに終わった。ＳＰ３位だった世界王者のイリア・マリニン（２１）＝米国＝が４回転６種類７本を決める衝撃的な演技で自身の持つ２２８・９７点を上回るフリー世界新記