ＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが６日、都内でＢＳ―ＴＢＳの開局２５周年を記念したイベントを行った。同局番組とコラボした屋台が出店し、来場者がお酒、グルメを楽しみながら参加するイベント。日比は「おんな酒場放浪記」（金曜・後１１時）に共に出演する寺澤ひろみ、倉本康子とトークショーを行い、来場者に「今宵、我々の共通点は自他共に認めるお酒好きということでよろしいでしょうか？」と確認。乾杯の音頭を取り、