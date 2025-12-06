※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ年下の同僚・黒沢さんに彼氏ができたと知り、喜ぶ主人公・白山さん。しかし相手は、自分が一年前に合コンで出会い、猛アピールされていた栗田さんだった。同じ合コンに参加していた赤木さんとその話をしていたところ、黒沢さんが物陰からそれを立ち聞き。翌日には不機嫌な態度を取られるが、翌々日には普段通りに戻ってい