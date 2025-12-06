■これまでのあらすじ夫の希望で仕事を辞めた妻は、家事と育児を一手に担う生活を続けていた。1歳の子どもが発熱した際も、妻は看病と受診準備を担当することに。翌朝、子どもの容体は悪化し、白い便が出た。それでも夫は病院に行く準備ができたら起こせと寝坊し、妻はひとりで準備に追われるのだった。熱は下がらず…不安な夜他人事!?ただの熱だと思っていたのに、白い便が出て慌てる妻。しかし夫は妻に準備を任せて病院に向かう