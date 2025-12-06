（台北中央社）世界人権デーの10日を前に、頼清徳（らいせいとく）総統は6日、北部・新北市の国家人権博物館白色テロ景美記念園区で開かれた関連式典に出席し、外来の権威主義勢力を含むいかなる人や勢力にも、台湾を過去の民主主義と自由のない時代に逆戻りさせてはならないと語った。また平和と人権、法の支配の価値を堅持し、世界の民主主義パートナーと共に権威主義の侵入に対抗して地域の平和と安定を守り、世界の繁栄と発展