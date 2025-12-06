【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1がアンバサダーを務め、日本が世界に誇るHOTな魅力＝「HOT JAPAN」を発信するプロジェクト『HOT JAPAN with JO1』。日本全国の名所で展開してきた本プロジェクトの第6弾Spectacle Video「Handz In My Pocket × KANAZAWA」が公開された。 ■加賀豊年太鼓ともコラボ 第6弾の舞台となったのは、伝統文化と現代文化が融合する文化芸術の街「金沢」。 “金沢の顔”とも言える「鼓