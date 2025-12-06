2025年12月19日（金）から2026年3月22日（日）まで、札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』にて、誕生45周年を迎えた世界で一番有名なペンギン『ピングー』とのコラボレーション企画として『PINGU×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん』が開催されます。 画像：株式会社青々(C)2025 JOKER. 『ピングー』は、スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモー