台湾メディアのETtodayは5日、台湾人の心遣いが逆に日本人を困らせてしまう可能性があるとの話題が、SNS上で賛否を巻き起こしていると報じた。記事によると、きっかけとなったのはある台湾人女性のSNS・Threads（スレッズ）への投稿。女性によると、日本でラーメンを食べた際にある台湾人客が小さなお菓子に「台湾を好きになってくれたらうれしい」というメモを添えて店員に渡していたといい、「一見すると心のこもった行動のよう