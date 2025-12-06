◇柔道グランドスラム東京2025(12月6・7日、東京体育館)柔道のグランドスラム東京2025が6日から開催。初日は男女7階級が行われました。女子はこの日行われた4種目で全て日本勢が決勝へ。52kgでは、阿部詩選手が坪根菜々子選手との日本人対決を制して大会制覇を飾りました。男子では90kg級でパリオリンピック銀メダリストの村尾三四郎選手が田嶋剛希選手を下して優勝。7日(日)は男子は60kg、66kg、73kg、81kg、女子は70kg、78kg、78