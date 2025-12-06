◇柔道グランドスラム（GS）東京大会第1日（2025年12月6日東京体育館）男子100キロ級のホープ、新井道大（20＝東海大）は、決勝で24年パリ五輪銀メダルのスラマニゼ（ジョージア）に一本負けし、準優勝だった。新井は昨年の3位、一昨年の準優勝に続いて優勝を逃した。決勝は「組んで（相手の）足が上がった瞬間にいけると思った。油断だった」と振り返った。払い腰のような背負い投げで、きれいに畳に落とされた。「非常に