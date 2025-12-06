フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナルは6日、名古屋市のIGアリーナで行われ、男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は2位、佐藤駿（エームサービス・明大）は3位だった。イリア・マリニン（米国）が3連覇。