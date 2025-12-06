男子ビッグエア決勝エアを決める木村葵来＝北京（共同）【北京共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は6日、北京でビッグエア第2戦の決勝が行われ、男子は木村葵来が178.25点で自己最高に並ぶ2位に入った。宮村結斗（ともにムラサキスポーツ）は4位。北京冬季五輪金メダルの蘇翊鳴（中国）が181.00点で勝った。女子は鈴木萌々（キララクエスト）が145.25点で3位。鬼塚雅（ISPS）は5位、3月の世界選手権覇者の村瀬心椛（