Photo: 神津文人 ミズノがレーシング用ランニングシューズの新シリーズを発表。画期的な機能を備えたニューモデルが誕生しました。カーボンプレートを搭載した厚底シューズが登場して以降、大学駅伝シーンにおけるシューズの着用率が何かと話題になるようになりました。薄底時代はNo.1シェアを誇っていた時期もあったミズノですが、近年は苦戦を強いられてきました。エリートランナーたちは