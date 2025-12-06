座る場所から読み取る猫の心理4選 猫は安心できる場所を選んで座りますが、その基準は猫ごとに異なります。また、飼い主さんとの距離感は猫の性格や関係性、信頼度によって変化します。ここでは、座る位置からわかる代表的な心理を4つのパターンに分けて紹介します。 1.飼い主の膝の上 猫が自分から飼い主さんの膝に乗ってくるのは「あなたが大好き！」「あなたといると安心する」という信頼感のあらわれです。ま