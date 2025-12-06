オシャキー・フォスターと対戦ボクシング界で“前代未聞の対応”に波紋が広がっている。WBC世界フェザー級王者のスティーブン・フルトン（米国）が5日（日本時間6日）、翌日に米テキサス州サンアントニオで予定されていたWBC世界スーパーフェザー級王者のオシャキー・フォスター（米国）戦の前日計量で2ポンド（0.9キロ）の体重超過。その後の展開に米記者は「何をしているんだ？」と不満が爆発している。フルトンは前日計量で