楽久屋が、埼玉県羽生市川崎のイオンモール羽生「noNIWA(ノニワ)」内に「YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)」をグランドオープン。2025年11月30日(日)より、銭湯・スーパー銭湯・サウナ施設・アウトドアサウナの魅力を融合させた“ニュータイプ銭湯”としての営業を開始しました。 YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)  オープン日：2025年11月30日(日)所在地：埼玉県羽生市川崎2丁目281-7 イオンモール