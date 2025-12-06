株式会社壽幸が運営する「伊勢美人本舗」より、2025年12月5日(金)から「伊勢美人ハンドクリーム」の新デザインが登場。ダウン症を持つ作家の方々とのコラボレーションデザイン8種類が追加され、選べる楽しさがさらに広がります。 伊勢美人本舗「伊勢美人ハンドクリーム」  発売日：2025年12月5日(金)価格：1,320円(税込)容量：30g販売場所：伊勢美人本舗（店頭）、公式ECサイト 伊勢志摩産の真珠および真珠貝