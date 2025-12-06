映画『カメラを止めるな！』で知られる女優・秋山ゆずきが6日、自身のSNSを通じて一般男性との結婚を発表した。【写真】映画『カメラを止めるな！』に出演していた秋山ゆずき秋山は書面で「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしていた一般男性と、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。夫については「素直で無邪気で、どんな時も私の味方でいてくれる心優しい方です」と紹介し、「彼の