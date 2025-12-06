三勝が、第2回展示会「三勝謹製 新しい和のかたち展」を開催。2025年12月15日(月)より、日本橋人形町の本社および併設ギャラリーにて、ゆかた意匠を現代の暮らしに提案する展示会が実施されます。 三勝「三勝謹製 新しい和のかたち展」  会期：2025年12月15日(月)〜25日(木) / 2026年1月15日(木)〜30日(金)時間：14:00〜17:00休館日：土日祝・1月19日(月)・1月20日(火)会場：三勝株式会社本社1階（日本橋人形町3-4-