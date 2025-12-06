◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィックフェザー級（５７・１キロ以下）１０回戦〇王者・藤田健児（判定）同級８位ペテ・アポリナル●（６日、後楽園ホール）チャンピオンの藤田健児（３１）＝帝拳＝が４度目の防衛に成功した。同級８位ペテ・アポリナル（３０）＝フィリピン＝の挑戦を受けた藤田は、序盤から確実にパンチをヒットし３―０の大差判定勝ち。デビューからの連勝を１０に伸ばした「ベルトを守ることは当