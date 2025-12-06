◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１９３・６４点、合計点３０２・４１で２位。同２位の佐藤駿（エームサービス・明大）は１９４・０２点、合計２９２・０８とともに自己ベストをマークして３位だった。ＳＰ３位の世界王者、マリニン（米国）が世界最高の２３８・