mozo ワンダーシティが、2025年春から続くリニューアルの一環として、2025年12月19日(金)にコスメセレクトショップ「@cosme STORE」をオープンします。日本最大級のコスメ・美容サイト「@cosme」がプロデュースする、コスメとの出会いを楽しめる新店舗の登場です。 mozoワンダーシティ「@cosme STORE」 オープン日：2025年12月19日(金)場所：mozoワンダーシティ 2F所在地：愛知県名古屋市西区二方町40番 「試