巨人は「ＧＩＡＮＴＳＤａｙＳｐｅｃｉａｌ２０２５ｉｎよみうりランド」を開催。若手６選手が参加し、トークショーやアトラクション体験を行った。参加したのは、平内龍太投手、又木鉄平投手、宮原駿介投手、京本真投手、佐々木俊輔外野手、浦田俊輔内野手の６名。トークショーでは、ファンからの質問に答えるなど和やかな雰囲気で行われ、抽選で選ばれたファンと一緒によみうりランドのアトラクションも楽しんだ。