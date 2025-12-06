大分市佐賀関（さがのせき）の大規模火災で、読売新聞は６日、現場一帯を小型無人機（ドローン）で撮影した。上空から見ると、海沿いにひしめき合う住宅街に突如、焦土が広がった。所々に形が残る建物も屋根が落ちたり、窓ガラスが割れたりしていた。市によると、火災は１１月１８日夕に発生。住宅など１８７棟（暫定値）が焼け、焼損範囲は佐賀関半島側の住宅地と一部山林で約４万８９００平方メートルに上る。飛び火した無人