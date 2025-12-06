【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス（12月6日／メルカリスタジアム）【映像】まさかのミス→オーバーヘッドのアシスト鹿島アントラーズのMF荒木遼太郎が、スーパーアシストで先制点をお膳立て。自身のミスを取り返す“オーバーヘッドパス”にファンたちが騒然となっている。鹿島は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で横浜F・マリノスとホームで対戦。勝利すれば優勝が決まる大一番で、荒木はトップ下と