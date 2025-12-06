6日午後8時52分ごろ、和歌山県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、和歌山県の御坊市と由良町です。【各地の震度詳細】■震度1□和歌山県御坊市由良町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報