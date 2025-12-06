日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはイングランド代表DFマーク・グエイの代役となる選手の調査を行っている。キャプテンを務めるグエイの現行契約は今シーズン限りとなっており、来夏フリーでチームを離れる予定だ。これまでクラブのディフェンスラインを支えてきた1人を失うことになるパレスは後釜を確保する必要がある。スポルティングのウスマン・ディオマンデ（22）、バーンリーのDFマクシム・エステーヴ（23）