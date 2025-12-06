鹿島アントラーズの指揮官、鬼木達監督は就任1年目でクラブに9シーズンぶり9度目となるリーグ優勝をもたらした。勝てば無条件で優勝となる最終節の横浜F・マリノス戦はレオ・セアラの2ゴールもあり、2-1の勝利を飾った鹿島。常勝軍団復活へ悲願のリーグタイトルを手にした。試合後、インタビューを受けた鬼木監督は鈴木優磨らに水をかけられる手荒い祝福を受け、「最高です」と話した。また試合前に「楽しんでこい」と選手たちを送