住友不動産ヴィラフォンテーヌは、冬をイメージしたメニューを取り揃えた「ヴィラフォンテーヌの冬フェア」を東京有明と羽田空港のホテル内レストラン3店舗で12月1日から2026年2月28日まで開催する。ヴィラフォンテーヌグランド東京有明のオールデイダイニング グランドエールでは、「Jewelry Winter Buffet」をテーマに、「鱈とジャガイモのゴルゴンゾーラ」や「牛ホホ肉の赤ワイン煮込み」などを提供する。料金は大人3,500円から