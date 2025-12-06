「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）男子フリーが行われ、世界選手権２連覇中で、ＳＰ３位からの巻き返しを狙うイリア・マリニン（２１）＝米国＝が自身の持つ２２８・９７点を上回るフリー世界新記録となる２３８・２４点、合計３３２・２９点をマーク。衝撃的な演技で逆転３連覇を達成した。北京五輪銀メダリストで、ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝はフリーは４位の