◆フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位から出た世界王者のイリア・マリニン（米国）が世界初の演技を完遂した。６種７本の４回転を全て決め、自身のフリー歴代最高を更新する２３８・２４点、合計３３２・２９点とした。まさに異次元だった。冒頭からフリップ、アクセル、ルッツ、ループの４回転を着氷。後半には４回