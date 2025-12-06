ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が４日に放送され、櫻井翔、有吉弘行がＭＣを務めた。この日は、女優・高島礼子（６１）のプライベートに密着し「奇跡の６１歳どうして食べても太らない？ワケが詰まった夜…」を進行。驚きの食生活と健康法を公開した。夜１０時に友人と待ち合わせた高島はカフェに直行し“夜カフェ”を堪能。仕事終わりに夜の女子会を行うことが息抜きだと明かした。限定のパフェをたいらげた高島は