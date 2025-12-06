『あの世の社会科見学 自身の秘めた可能性を知る前世編』（安斎かなえ：著、流光七奈：協力/竹書房）第1回【全8回】この記事の画像を見る「なぜ人は輪廻転生を繰り返すのか？」知りたいけど、知れない、あの世に関することを視える占い師・流光七奈先生から学ぶ『あの世の社会科見学』シリーズ第6弾。今回のテーマは、流光先生の鑑定でも非常に質問が多いという“前世”。前世を知るうえでの基礎知識や前世の自分に出会うとってお