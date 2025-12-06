『この世は戦う価値がある』（こだま はつみ/小学館）第2回【全8回】【漫画】『この世は戦う価値がある』を第1回から読む「私は死ぬときに11人の命を救う」常に疲労MAXのOL・伊東紀理は、上司には仕事を押し付けられ、恋人には金と身体をせびられる掃き溜めのような日々を送っていた。ついに死ぬための遺品整理を始めた紀理だったが、郵便物の中から“あるモノ”を発見して……。社会の波に翻弄された女性の一大決心から始まるヒュ