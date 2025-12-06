12月6日、阪神競馬場で行われたG3・鳴尾記念（芝1800m）は、岩田望来騎乗の2番人気、デビットバローズが重賞初制覇を飾った。じっくりと力を積み重ねてきた遅咲きの6歳セン馬の華が開いた。鳴尾記念、勝利ジョッキーコメント1着デビットバローズ岩田望来騎手「気をつけることはこの馬にはないのですが、ゲートだけしっかり決められるように意識しました。先行集団がいてその後ろにいたのですが、馬のリズムを崩さず行けた結果