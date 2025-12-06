元新日本プロレスの内藤哲也（４３）とＢＵＳＨＩ（４２）の「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」が６日、千葉県千葉市の幕張メッセで開催中の「東京コミコン２０２５」に登場した。この日のイベントで２人はお笑いコンビ・ＢＡＮＢＡＮＢＡＮと盆踊りに対決を行い、会場を沸かせ盛り上げた。さらに先日、同ユニットに加入した新弟子のＲＹＵＳＥＩもサプライズ登場。「今、横にいる内藤さんを超える選手になりたい