12月6日、中山競馬場で行われたG2・ステーヤーズステークス（芝3600m）は、戸崎圭太騎手騎乗の牝馬ホーエリートが制し、嬉しい重賞初勝利を挙げた。暮れの名物マラソンレースを牝馬が制するのは、実に39年ぶりの快挙となった。ステイヤーズS、勝利ジョッキーコメント1着ホーエリート戸崎圭太騎手「最近はスタートも出るようになりましたし、いい位置で競馬は出来ました。馬のリズムよく折り合いもついていい手応えで走ってくれ