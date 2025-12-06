12月6日に行われたWIN5は1893票的中で、15万7470円の払戻しとなった。阪神競馬場で行われた鳴尾記念は6歳セン馬のデビットバローズが重賞初制覇を飾った。【鳴尾記念】6歳セン馬・デビットバローズが重賞初制覇堅い決着1レース目阪神10R妙見山Sファムエレガンテ単勝4番人気2レース目中山10R鹿島特別ブルータス単勝1番人気3レース目中京11R飛騨Sレディマリオン単勝1番人気4レース目阪神11R鳴尾記念デビットバローズ単勝2