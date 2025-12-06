◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日名古屋市・IGアリーナ）男子フリーが行われ、SP3位のイリア・マリニン（米国）は世界最高となる238・24点をマークし、合計332・29点で3連覇を達成した。冒頭の4回転フリップを決めると、続く4回転半も成功。以降も4回転ルッツ、4回転ループなどを決めていき、4回転6種7本の構成をミスなく滑りきった。SPでは冒頭に4回転半―3回転トーループの連続ジャンプを予定し