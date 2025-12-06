バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は6日、千葉県の船橋市ららアリーナ東京ベイなどで13試合が行われ、西地区の名古屋Dが東の千葉Jに75―73で競り勝ち、17勝2敗とした。長崎も17勝目（2敗）を挙げた。東地区は宇都宮が秋田を84―78で下し、千葉J、北海道とともに15勝4敗となった。