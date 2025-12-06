「ミスマガジン2024」審査員特別賞のグラビアアイドル古田彩仁（あやみ＝18）が6日までにインスタグラムを更新し、デジタル限定写真集「Fille distance」の撮影時のオフショットや水着姿などを投稿した。透明感ある表情とブラウンや肌色のビキニ姿が印象的。発売中の「週刊プレイボーイ」のグラビアページにも登場しているが、写真集についても「こちらもぜひご覧下さい」とコメントしている。フォロワーからは「まじ天使」「最強