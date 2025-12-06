西武からポスティングシステムで米大リーグを目指す今井達也投手（27）が6日、埼玉県所沢市の球団施設で取材に応じ、候補球団のある都市を巡る考えを明かした。手続きなども含めて急きょ渡米が求められる可能性もあったが、現在までは一度も日本を離れておらず、渡米時期も未定。代理人を通して獲得意思のある球団の情報を共有している段階で、具体的な候補は見え始めてきたが、最終決断は「実際にその土地に行ってから。雰囲