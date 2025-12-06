中山秀征（58）が6日、自身のインスタグラムを更新。仲良しな大物女優との“食事会ショット”を披露した。中山は「直ちゃんとディナーショーの打ち合わせ！！焼肉を食べながら笑」と書き出し、女優の飯島直子（57）と焼き肉店で笑顔写る“食事会ショット”をアップ。続けて「あっと言う間に年末です♪12月26日はリッツカールトン東京にてDaisuki de Xmas」と自身の芸能生活40周年を記念して開催されるディナーショーをアピ