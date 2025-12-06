明治安田Ｊ１リーグ最終節（６日）、首位・鹿島が横浜Ｍ戦（メルスタ）に２―１で勝利し、９年ぶりのリーグ制覇。試合後に鹿島の中田浩二フットボールダイレクター（４６）が、鬼木達監督（５１）の来季続投を明言した。昨季５位の鹿島は、川崎を４度のＪ１優勝に導いた鬼木監督が今季から指揮を執った。中田氏は、今シーズンの戦いぶりに「鬼木さんが本当に選手をうまく導いてくれたと思う。プレッシャーはあったけど、（就