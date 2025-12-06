男性アイドルグループの「ふぉ〜ゆ〜」の辰巳雄大が６日放送の「サバンナ高橋の、サウナの神様」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に出演し、下積み時代の苦悩を語った。辰巳はジュニア時代にドラマに単独出演し、「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」の前身「Ａ．Ｂ．Ｃ」にも所属し将来を嘱望されていた。しかし「高校生って一番ピークに脂が乗っている時。僕らは１番仕事がなくなった」という。その後、仕事のないジュニアが集められ「Ｍ．Ａ．Ｄ」を