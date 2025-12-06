男性６人組ユニット「└ＢＨＮＸ┘」（ビーハンクス）が６日、都内でデビュー記念イベントを行った。グループはフジテレビ系のオーディション番組「ＢＥＡＳＴＡＧＥプロジェクト」から誕生。野性味あふれる筋肉美が魅力で、全員がベンチプレス７０キロ以上を上げることができる。１１月２９日にデビューシングル「ＢＵＲＮ／ＲＯＡＤ」をデジタルリリースしたばかりで、この日は初のスペシャルイベントとなった。２曲を披露