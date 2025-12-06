ＤｅＮＡ・木村洋太球団社長が６日、神奈川・横浜市内で新入団発表に同席し、終了後に報道陣に対応した。海外ＦＡ権を行使し西武に移籍した桑原将志外野手の補償に関し、「まだ西武さんで桑原選手が支配下登録されていないので。リスト自体が（支配下）登録されてから届くルールなので、いずれにしても、新しい選手がしっかりスムーズに入ってもらうために１日も早く決めてあげたい。早めにリストが来るのを待っている」と語っ