【ローマ＝倉茂由美子】来年２月６日のミラノ・コルティナ冬季五輪開幕に向け、開催国イタリアでの聖火リレーが６日、首都ローマで始まった。約１万人の走者がイタリア各地の３００以上の市町村を巡り、開会式が行われるミラノまで聖火をつなぐ。聖火は６日、ローマの競技場を出発。第１走者は２０１６年リオデジャネイロ五輪で金メダル、２１年東京五輪と２４年パリ五輪で銀メダルを獲得した競泳のグレゴリオ・パルトリニエリ